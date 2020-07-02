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Российского чиновника-миллиардера заподозрили в создании ОПГ 

Lenta.ru и ещё 10 53 минуты назад
Российского чиновника заподозрили в создании ОПГ
Фото: администрация городского округа Клин
Экс-главу Клинского района Московской области Александра Постриганя, обвиняемого в махинациях с госимуществом, заподозрили в создании организованного преступного сообщества. Об этом в четверг, 2 июля, сообщается на сайте Следственного комитета России.
По данным следствия, Постригань, занимая пост главы муниципального района, с августа 2003 года по июнь 2018 года создал преступное сообщество, состоящее из трех структурных подразделений. В него вошли и другие чиновники местной администрации. Участники сообщества совершили 16 тяжких преступлений — несколько эпизодов присвоения чужого имущества и легализации имущества, добытого преступным путем, а также эпизод мошенничества.
Общая сумму ущерба составила более 135 миллионов рублей. Имущество чиновника и связанных с ним лиц на 10 миллиардов рублей решением суда обращено в доход государства.
Как уточняют в СКР, проводится проверка законности приобретения и других объектов, принадлежавших Клинскому муниципальному району.
Ранее сообщалось, что за время своей работы Постригань оформил в имущество 1700 объектов недвижимости, в числе которых детские сады, медучреждения, заводы, зоны отдыха, территории лесного фонда. Большую часть незаконно приобретенного — Постригань оформлял на родственников. Список его имущества зачитывали в суде десять часов.
Бывший глава Клинского района был задержан в аэропорту Шереметьево при попытке покинуть Россию в июне 2018 года.
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Происшествия , Аэропорт Шереметьево , СКР , Московская область
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