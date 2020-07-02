«Несчастный случай»: друг о гибели актера Парфенова

Все новости на карте

Близкий друг погибшего актера и хореографа Максима Парфенова, работающий психиатром, дал оценку личности артиста в беседе с "Московским комсомольцем".

По словам друга, Парфенов был оптимистом, у него была масса планов.

"То, что с ним произошло, безусловно, несчастный случай, а ни что-то иное, страшное", — уточнил он.

Друг уточнил, что актер состоял в гражданском браке.

"Максим безмерно любил и уважал свою избранницу, детей, отдавал все свое свободное время им", — ответил он на вопрос о возможных проблемах в семье.

Также, утверждает он, погибший никогда не принимал наркотических средств и только изредка — алкогольные напитки.

"Я знаю, что такой типаж личности, к какому относился Максим, никогда не бывает сопряжен с тенденциями саморазрушения, даже в сильных стрессогенных реакциях", — резюмировал он.

Тело Максима Парфенова нашли под окнами квартиры его матери на днях. Очевидцы рассказали, что он сорвался с 11 этажа.