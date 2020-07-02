7 лет: военный эксперт осужден за госизмену

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Установлено, что Неелов за деньги передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ . Эксперт вину признал частично, заявив, что не считал эти данные секретными, передает РИА «Новости».

«Неелов признан виновным по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы.

Дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно».

Неелов является военным экспертом, писал статьи для Центра стратегической конъюнктуры , он специализируется на изучении частных военных компаний и «феномена приватизации военной сферы», особенностей ведения современных войн, военных доктрин и стратегий, революции в военном деле. Является автором ряда работ в сфере стратегических исследований и военно-политического анализа.

В 2018 году ФСБ заподозрила Неелова в сборе и передаче иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну. Эксперт не признавал себя виновным. Дело было засекречено.