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Военный эксперт Неелов осужден за госизмену 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 47 минут назад
7 лет: военный эксперт осужден за госизмену
Фото: РИА Новости
Военный эксперт Владимир Неелов приговорен Санкт-Петербургским городским судом к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Установлено, что Неелов за деньги передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ. Эксперт вину признал частично, заявив, что не считал эти данные секретными, передает РИА «Новости».
«Неелов признан виновным по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы.
Дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно».
Неелов является военным экспертом, писал статьи для Центра стратегической конъюнктуры, он специализируется на изучении частных военных компаний и «феномена приватизации военной сферы», особенностей ведения современных войн, военных доктрин и стратегий, революции в военном деле. Является автором ряда работ в сфере стратегических исследований и военно-политического анализа.
В 2018 году ФСБ заподозрила Неелова в сборе и передаче иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну. Эксперт не признавал себя виновным. Дело было засекречено.
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Комментарии 1
Происшествия , Армия , Войска , Владимир Неелов , ФСБ , Центр стратегической конъюнктуры , ФСИН , РИА Новости
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