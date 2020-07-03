Названа цена госизмены военного эксперта

Военный эксперт Владимир Неелов, осужденный за госизмену, продал данные об обучении сотрудников ФСБ за 50 тыс. рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Неелов «передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ».
Обвинение просило осудить его на 14 лет колонии, передает ТАСС.
Напомним, суд приговорил Неелова к семи годам лишения свободы.
Неелова вину признал частично. По его словам, он не считал переданную информацию секретной.
Дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно».
В 2018 году ФСБ заподозрила Неелова в сборе и передаче иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну.