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Осужденный военный эксперт Неелов продал секретную информацию за 50 тыс. рублей 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 22 32 минуты назад
Названа цена госизмены военного эксперта
Фото: скриншот с видео Youtube
Военный эксперт Владимир Неелов, осужденный за госизмену, продал данные об обучении сотрудников ФСБ за 50 тыс. рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Неелов «передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ».
Обвинение просило осудить его на 14 лет колонии, передает ТАСС.
Напомним, суд приговорил Неелова к семи годам лишения свободы.
Неелова вину признал частично. По его словам, он не считал переданную информацию секретной.
Дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно».
В 2018 году ФСБ заподозрила Неелова в сборе и передаче иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну.
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Происшествия , Владимир Неелов , ФСБ , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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