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Незнакомец спас людей из пылающего микроавтобуса 

Lenta.ru 1 час назад
В китайском городе Чунцин незнакомец спас людей, которые застряли в пылающем микроавтобусе. Видео, снятое камерой наблюдения, опубликовал сайт Newsflare.
Судя по ролику, водитель микроавтобуса не справился с управлением. Машина на большой скорости выехала на обочину, врезалась в отбойник и упала на бок. Через несколько мгновений ее днище задымилось, а затем вспыхнуло. Люди, находившиеся внутри, попытались выбраться через дверь, но пламя загнало их обратно.
На помощь пришел водитель проезжавшего мимо грузовика. Он остановился на аварийной полосе, подбежал к горящему микроавтобусу и ногой выбил его лобовое стекло. После этого оттуда выбрались двое мужчин и женщина. Во время аварии пострадал только один из них, но и он отделался царапинами.
В июне сообщалось, что в районе американского города Андовер, штат Массачусетс, незнакомцы спасли людей из горящего автомобиля. Не обращая внимание на риск для жизни, они вытащили из огня водителя и пассажира.
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Происшествия , Видео , Чунцин
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