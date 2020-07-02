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ФСБ изъяла у «черных копателей» арсенал оружия 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
ФСБ изъяла у «черных копателей» арсенал оружия
Фото: РИА Новости
ФСБ РФ изъяла у "черных копателей" 77 стволов и центнер тротила, масштабная спецоперация прошла от Петербурга до Хабаровского края, сообщает спецслужба в четверг.
К преступному бизнесу оказались причастны 13 жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Кузбасса, Кубани, Красноярского и Хабаровского краев. Они переделывали гражданское оружие в боевое, а также восстанавливали оружие, добытое в местах боев времен Великой Отечественной войны.
"Из незаконного оборота изъято 77 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: два пулемета, шесть автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 28 пистолетов и револьверов, 30 винтовок и карабинов, а также 23 ручные осколочные гранаты, 103 килограмма тротила, более 13,5 тысяч патронов различного калибра, 365 основных частей и комплектующих оружия", — говорится в релизе.
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Происшествия , ФСБ , Ленинградская область , Санкт-Петербург , Хабаровский Край
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