50 человек погибли из-за оползня на шахте в Мьянме

Не менее 50 человек погибли из-за оползня на нефритовой шахте в штате Качин, расположенной на севере Мьянмы . Об этом передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя местной администрации.

Уточняется, что множество людей остаются заблокированными в шахте после природного катаклизма.

В июне мощный оползень в Норвегии унес в море восемь домов. В основном в деревне были дачные дома, куда жильцы приезжают в отпуск или на выходные. Одного человека эвакуировали из дома, который оползень не затронул.

Кроме того, ранее не менее 11 человек погибли под лавиной в Турции. Инцидент случился в восточной провинции Ван на востоке страны. Жертвами первой лавины стали пассажиры микроавтобуса.