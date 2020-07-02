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Из-за оползня на шахте в Мьянме погибли 50 человек 

Москва24 и ещё 6 58 минут назад
50 человек погибли из-за оползня на шахте в Мьянме
Фото: Reuters
Не менее 50 человек погибли из-за оползня на нефритовой шахте в штате Качин, расположенной на севере Мьянмы. Об этом передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя местной администрации.
Уточняется, что множество людей остаются заблокированными в шахте после природного катаклизма.
В июне мощный оползень в Норвегии унес в море восемь домов. В основном в деревне были дачные дома, куда жильцы приезжают в отпуск или на выходные. Одного человека эвакуировали из дома, который оползень не затронул.
Кроме того, ранее не менее 11 человек погибли под лавиной в Турции. Инцидент случился в восточной провинции Ван на востоке страны. Жертвами первой лавины стали пассажиры микроавтобуса.
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Происшествия , Африка , Катастрофы , Пожары , Синьхуа , Бирма
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