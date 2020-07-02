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В Мексике задержали подозреваемого в убийстве 43 студентов 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
43 студента сожгли в Мексике
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Знаменский
В Мексике бы задержан лидер преступной группировки Guerreros Unidos Хосе Касаррубиас, который предположительно распорядился убить и сжечь 43 студентов медицинского колледжа в 2014 году, передает Milenio TV со ссылкой на Генеральную прокуратуру республики.
Касаррубиаса задержали при выходе из тюрьмы строгого режима Альтиплано через две недели после предыдущего задержания.
По данным телеканала, несколькими часами ранее суд постановил освободить его из-под стражи ввиду отсутствия оснований задержания по делу о похищении и убийстве студентов. При этом, после слушаний в прокуратуры заявили, что собираются выдать новый ордер на арест без уточнения сути обвинений.
43 студента из колледжа Айотсинапы пропали в мексиканской Игуале в сентябре 2014 года. В ходе следствия выяснилось, что студенты были похищены местными полицейскими и переданы в руки бандитов, после чего, предположительно, были убиты, а их тела сожжены.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Убийство , Генпрокуратура РФ , Мексика
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