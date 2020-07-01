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В Москве произошла драка матерей на детской площадке 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Матери подрались на детской площадке в Москве
Фото: РИА Новости
На детской площадке в Москве женщина напала на семилетнюю девочку, которая играла с ее сыном. Мать девочки вступилась за дочь, но тоже была травмирована, сообщают СМИ.
Инцидент произошел на детской площадке на Костромской улице, сообщает телеканал «РЕН ТВ».
Во время прогулки дети повздорили, в конфликт вмешалась одна из матерей. Она схватила семилетнюю девочку за волосы и оттащила ее от своего чада. Мать первоклашки ринулась защищать дочь, но мать мальчика нанесла побои и ей.
В итоге и девочке, и ее маме потребовалась помощь врачей. У первоклашки диагностировали ушибы грудной клетки. Ее мать получила множественные ушибы и ссадины лица.
Мать пострадавшей девочки написала заявление в полицию.
В ноябре в Калужской области было возбуждено уголовное дело по факту побоев, причиненных 11-летнему мальчику 36-летней местной жительницей.
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