«Наша девочка наконец доехала до своего дома»

Отец Насти Зубриной, известной в социальных сетях как Тропицель, сообщил, что урну с прахом погибшей доставили в Санкт-Петербург . 18-летняя Настя разбилась, не справившись с управлением нового спортивного мотоцикла. Из-за тяжелой черепно-мозговой травмы девушка скончалась на месте аварии. Трагедия произошла на Бали , и из-за закрытых границ родные Анастасии не смогли присутствовать на кремации, — пишут РИА Новости.

Российская дипломатическая миссия оказала помощь в организации доставки урны с прахом в Россию.

"Наша девочка наконец-то доехала до своего родного дома, где она выросла и начала свой звёздный путь. Очень рано выпорхнула из гнезда и пошла своей дорогой, но, к сожалению, уже ничего не вернуть назад. Никому никогда не пожелаю пережить такую потерю своего ребёнка", — написал отец погибшей девушки в Instagram.

Он выложил снимок, где фотография Анастасии Зубриной с траурной лентой стоит на урне с прахом, а также видео, где ее родные говорят о том, что в последний раз везут дочь из аэропорта домой.

Настя была блогером — миллионником, свою страничку в соцсети она начала вести с 12 лет.

Как ранее писал «Рамблер», Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали 21 июня.

Гибель блогера позже подтвердили в российском посольстве.