«Наша девочка наконец доехала до своего дома»

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«Наша девочка доехала до дома»: отец получил прах погибшей блогерши 

Ирина Лебедева 25 минут назад
Отец Насти Зубриной, известной в социальных сетях как Тропицель, сообщил, что урну с прахом погибшей доставили в Санкт-Петербург. 18-летняя Настя разбилась, не справившись с управлением нового спортивного мотоцикла. Из-за тяжелой черепно-мозговой травмы девушка скончалась на месте аварии. Трагедия произошла на Бали, и из-за закрытых границ родные Анастасии не смогли присутствовать на кремации, — пишут РИА Новости.
Найдены предсмертные записки Насти Тропицель
Российская дипломатическая миссия оказала помощь в организации доставки урны с прахом в Россию.
"Наша девочка наконец-то доехала до своего родного дома, где она выросла и начала свой звёздный путь. Очень рано выпорхнула из гнезда и пошла своей дорогой, но, к сожалению, уже ничего не вернуть назад. Никому никогда не пожелаю пережить такую потерю своего ребёнка", — написал отец погибшей девушки в Instagram.
Он выложил снимок, где фотография Анастасии Зубриной с траурной лентой стоит на урне с прахом, а также видео, где ее родные говорят о том, что в последний раз везут дочь из аэропорта домой.
Настя была блогером — миллионником, свою страничку в соцсети она начала вести с 12 лет.
Как ранее писал «Рамблер», Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали 21 июня.
Гибель блогера позже подтвердили в российском посольстве.
Друзья Насти говорят, что она предчувствовала скорую смерть.
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Происшествия , Видео , РИА Новости , Бали , Санкт-Петербург
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