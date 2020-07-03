В Дагестане раскрыто громкое убийство

Камалов, как сообщал «Рамблер», был учредителем издания «Черновик». В 2011 году он был застрелен в Махачкале. Следственный комитет (СК) России возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь общественного деятеля».

Обвинение в убийстве журналиста было предъявлено уроженцам Дагестана Магомеду Абигасанову, Магомеду Хазамову и Мураду Шуайбову. Вчера СК предъявил обвинение в организации убийства Исаеву. Также ему инкриминирована статья «Содействие террористической деятельности».

«В деле говорится, что общественная деятельность Камалова, в том числе публикации, мешали Исаеву и вызвали его недовольство», — сообщает «Коммерсант».

В январе 2020 года Лефортовский районный суд Москвы признал Исаева виновным в присвоение более 50 миллионов бюджетных рублей и приговорил его к 4,5 года лишения свободы. 2 июля он был этапирован в Москву.