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В ОП сообщили о поимке наблюдателя от «Голоса» с поддельным протоколом голосования 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В ОП сообщили о поимке наблюдателя от «Голоса» с поддельным протоколом голосования
Фото: duma.gov.ru
Представители Общественной палаты России сообщили о поимке наблюдателя от движения «Голос» с поддельным протоколом голосования по поправкам в Конституции.
«Общественники заявили о поимке наблюдателя с поддельным протоколом голосования», — пишет Telegram-канал Mash.
По словам представителей Общественной палаты России, им удалось поймать с поличным наблюдателя движения «Голос» на УИК №1912 в Москве. На место происшествия вызвали сотрудников полиции.
Сам наблюдатель признался, что ненастоящий протокол он получил от координатора своей организации.
Ранее в среду политолог Армен Гаспарян разоблачил молодого человека, распространившего в Сети видео, на котором он заявляет, что ему не дали проголосовать по поправкам в Конституцию якобы из-за слова «Против» на медицинской маске. На деле же выяснилось, что юноша просто отказался показать свое лицо для идентификации личности.
До этого «Голос» уже уличали в создании фейков на «Карте нарушений на выборах»: так, в первый день голосования 25 июня на «Карте нарушений на выборах» «Голоса» в Магадане появилась информация якобы от сотрудника ООО «АгроМагЛесПром», заявившего о принуждении к голосованию, он показал соответствующий приказ, который оказался фейковым.
Блогер Илиас Меркури также уличил «Голос» в дискредитации российских выборов, в том числе всенародного голосования по поправкам в Конституцию, на деньги западных спонсоров.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. До основного дня — среды, 1 июля, — проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».
Явка на голосовании по Конституции превысила 59%. Итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.
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Комментарии
Происшествия , Армен Гаспарян , Общественная палата России , Москва
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