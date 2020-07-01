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Виден густой дым: крупный пожар произошел в Подмосковье 

Ирина Лебедева 5 минут назад
Окрестности Красногорска окутало черным дымом. Серьезный пожар бушует около подмосковного Красногорска, сообщает Телеграм-канал Mash.
В деревне Гольево по Новорижскому шоссе небо заволокло клубами черного дыма. Предположительно, горят складские помещения (ангары) рядом с автосервисом. Дым такого цвета и плотности может быть от горящих автомобильных покрышек.
Площадь пожара, по данным подмосковного главка МЧС, составляет 2100 квадратных метров. Информации о пострадавших пока нет, сообщает "Говорит Москва".
Происшествия , Видео , Пожары , Радиостанция "Говорит Москва" , Красногорск , Московская область
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