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Окрестности Красногорска окутало черным дымом. Серьезный пожар бушует около подмосковного Красногорска, сообщает Телеграм-канал Mash.

В деревне Гольево по Новорижскому шоссе небо заволокло клубами черного дыма. Предположительно, горят складские помещения (ангары) рядом с автосервисом. Дым такого цвета и плотности может быть от горящих автомобильных покрышек.

Площадь пожара, по данным подмосковного главка МЧС, составляет 2100 квадратных метров. Информации о пострадавших пока нет, сообщает "Говорит Москва".