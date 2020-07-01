Возле храма нашли останки связанного человека

На территории Храма Святых Царственных Страстотерпцев в Ленинградской области найдены костные останки человека со связанными руками и ногами. По данному факту возбуждено уголовное дело по стать об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

На место происшествия прибыли следователи. Проведён его осмотр с помощью криминалистической техники, назначены медицинские судебные экспертизы.

По делу проводятся мероприятия, направленные на установление личности обстоятельств, причин и условий совершенного преступления, сообщается на сайте регионального следуправления СКР.

Храма Святых Царственных Страстотерпцев находится в деревне Пеники Ломоносовского района. Там проводятся регулярные богослужения, хотя строительство его пока не завершено.

Ранее NEWS.ru писал, что в Париже в часовне, построенной в первой половине XIX века, найдены останки людей, которые были казнены на гильотине во время Великой французской революции. По предварительным данным, в стенах часовни могут быть захоронены около 500 человек.