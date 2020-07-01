Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ленобласти на территории храма нашли останки связанного человека 

News.ru и ещё 7 1 час назад
Возле храма нашли останки связанного человека
Фото: СУ СКР по Ленинградской области
На территории Храма Святых Царственных Страстотерпцев в Ленинградской области найдены костные останки человека со связанными руками и ногами. По данному факту возбуждено уголовное дело по стать об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
На место происшествия прибыли следователи. Проведён его осмотр с помощью криминалистической техники, назначены медицинские судебные экспертизы.
По делу проводятся мероприятия, направленные на установление личности обстоятельств, причин и условий совершенного преступления, сообщается на сайте регионального следуправления СКР.
Храма Святых Царственных Страстотерпцев находится в деревне Пеники Ломоносовского района. Там проводятся регулярные богослужения, хотя строительство его пока не завершено.
Ранее NEWS.ru писал, что в Париже в часовне, построенной в первой половине XIX века, найдены останки людей, которые были казнены на гильотине во время Великой французской революции. По предварительным данным, в стенах часовни могут быть захоронены около 500 человек.
Видео дня. Сотрудники МЧС России вместе с сотрудниками ХимСпаса пытаются локализовать последствия аварии
News.ru: последние новости
Актёр Парфёнов выпал из окна Актёр Парфёнов выпал из окна На пляже под Анапой мальчик погиб в яме с песком На пляже под Анапой мальчик погиб в яме с песком Тела трёх подростков нашли на чердаке многоэтажки в Люберцах Тела трёх подростков нашли на чердаке многоэтажки в Люберцах
Комментарии 1
Происшествия , Ленинградская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Видео
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
00:10
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
00:57
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
00:51
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
00:49
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
00:55
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
Названа причина смерти Виктора Проскурина
00:32
Названа причина смерти Виктора Проскурина
Общество Другое
Украина усилила боеспособность войск у Крыма
01:19
Украина усилила боеспособность войск у Крыма
Армия В мире
«Тяжелый кризис»: Меркель оказалась в сложной ситуации
01:35
«Тяжелый кризис»: Меркель оказалась в сложной ситуации
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение