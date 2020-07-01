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«Поставлю пять»: мать жертвы учителя из Перми раскрыла детали инцидента 

РИА Новости 38 минут назад
Мать жертвы учителя из Перми раскрыла детали инцидента
Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
Мать девочки, признанной жертвой домогательств со стороны преподавателя из Перми, в беседе с "Комсомольской правдой" озвучила свою версию случившегося.
Ранее стало известно, что суд приговорил школьного учителя к 9,5 года колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Уголовное дело было заведено в середине апреля 2019 года, передано в суд в мае 2020 года. Заседания по делу проходили в закрытом режиме, так как в судебном процессе участвовали школьники.
Женщина призналась, что ей тяжело вспоминать о случившемся.
"То, что случилось, просто ужасно. Сейчас все гнобят моего ребенка: мол, все из-за нее. А в чем тут она виновата?" — задалась вопросом она.
Собеседница считает, что осужденный пытается оправдать себя.
"Он заставил ее (девочку. — Прим. Ред.) уйти заниматься в другой кабинет, бросив других детей одних. Он взял ее тетрадку и сказал: иди со мной. Он ведь учитель, она его послушала. Она не знала, куда он ее уводит. В другом кабинете он запер дверь изнутри, посадил за парту и начал к ней приставать. Подошел сзади и обхватил ее силой", — рассказала мать девочки.
По ее словам, девочка пыталась вырваться, в результате чего у нее осталась царапина от ногтей преподавателя.
"Напоследок (учитель. — Прим. Ред) сказал: "В следующей четверти у тебя будет "пятерка" по математике", — заключила женщина.
Ранее на сайте Change.org появилась петиция в поддержку педагога, которую подписали более 800 человек. Авторы обращения предполагают, что в основу обвинения легли ничем не подтвержденные слова одной из школьниц о царапине на пальце.
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Комментарии 1
Происшествия , Криминал , Комсомольская правда , Пермь
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