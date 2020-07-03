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МАГАТЭ назвало возможную причину выброса радиации над Северной Европой 

РИА Новости и ещё 5 16 минут назад
Названа причина скачка радиации у границ России
Фото: РИА Недвижимость
Небольшое повышение концентрации радиоактивных изотопов в атмосфере над территорией Северной Европы может быть связано с работами на ядерном реакторе, географическое положение выброса еще не определено, говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Ранее в МАГАТЭ заявили, что выброс над Северной Европой не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среды.
"Недавнее обнаружение слегка повышенных уровней радиоизотопов в Северной Европе, вероятно, связано с ядерным реактором, который работает или находится на техническом обслуживании, при котором могут произойти очень низкие выбросы радиоактивных веществ", — сообщили в МАГАТЭ, добавив, что географическое происхождение выброса еще не определено.
Более 40 стран, в том числе и Россия, сообщили МАГАТЭ, что на их территории не было зафиксировано событий, которые могли бы привести к повышенной концентрации радиоизотопов в воздухе.
В конце прошлой недели в ряде СМИ появились сообщения о том, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение. Также сообщалось, что, согласно расчетам Национального института здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов, эти изотопы якобы поступили со стороны России и что причиной произошедшего может быть разгерметизация топливного элемента в реакторе какой-либо АЭС.
Как заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, никаких оповещений об угрозах или аварийных ситуациях, которые могли бы вызвать повышение уровня радиации в России, не было, система мониторинга радиационной безопасности в РФ совершенная.
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Происшествия , В мире , Дмитрий Песков , МАГАТЭ
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