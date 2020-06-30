Полицейский поселился в квартире умершего пенсионера

Полицейский из московского района Царицыно незаконно поселился в квартире умершего пенсионера, который жил по соседству. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По версии следствия, старший оперуполномоченный вскрыл квартиру умершего мужчины, забрал все документы и начал оплачивать счета. По закону жилье пенсионера, в прошлом сотрудника вневедомственной охраны, должно было перейти государству. Полицейский жил в чужой квартире почти два года, а потом начал ее сдавать сначала за 35, а потом за 45 тысяч рублей в месяц.

Издание подчеркивает, что съемщика нарушителю нашла его знакомая чиновница. Сам полицейский за все время манипуляций с недвижимостью покойного успел побывать как участковым, так старшим оперуполномоченным по району Царицыно.

Также капитан полиции, в то время когда занимал должность участкового, выступал перед москвичами и рассказывал им о профилактике квартирных краж. В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.