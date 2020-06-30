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На чердаке подмосковной многоэтажки нашли тела троих подростков 

Lenta.ru и ещё 12 1 час назад
Шокирующую находку обнаружили в подмосковной многоэтажке
Фото: РИА Новости
На чердаке многоэтажного дома в подмосковных Люберцах были найдены тела троих подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета Ольга Врадий.
Она уточнила, что внешние признаки насильственной смерти не обнаружены. Опознан труп местной 16-летней местной жительницы, личности двух юношей не установлены
Источник «Ленты.ру» рассказал, что рядом с телами были найдены упаковки с химическими веществами, которые, вероятно, и стали причиной гибели детей.
Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз для установления причин гибели детей. Организована доследственная проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.
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Происшествия , Пожары , Lenta.ru , Люберцы
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