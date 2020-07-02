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В Москве скончались 39 пациентов с коронавирусом 

Москва24 и ещё 34 1 час назад
39 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Фото: АСС/SERGEI CHIRIKOV/EPA
В Москве скончались 39 пациентов с положительным результатом на COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
У них также был подтвержден диагноз "пневмония". В штабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ лучше вызвать врача на дом и не заниматься самолечением.
Ранее стало известно, что москвичи смогут принять участие в массовом бесплатном тестировании на иммунитет к коронавирусу.
Это необходимо для выявления особенностей эпидемического процесса, составления прогноза его развития и планирования мероприятий по профилактике.
Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова указала, что антитела к вирусу обнаружили примерно у 20 процентов уже прошедших тестирование москвичей.
При этом доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев отметил, что дальнейшее распространение коронавируса будет похоже на сезонное поведение гриппа.
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Происшествия , Общество , Анастасия Ракова , Виктор Зуев , Москва
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