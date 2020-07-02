39 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москве скончались 39 пациентов с положительным результатом на COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У них также был подтвержден диагноз "пневмония". В штабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ лучше вызвать врача на дом и не заниматься самолечением.

Ранее стало известно, что москвичи смогут принять участие в массовом бесплатном тестировании на иммунитет к коронавирусу.

Это необходимо для выявления особенностей эпидемического процесса, составления прогноза его развития и планирования мероприятий по профилактике.

Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова указала, что антитела к вирусу обнаружили примерно у 20 процентов уже прошедших тестирование москвичей.