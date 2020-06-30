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Дело сестер Хачатурян об убийстве отца повторно передали в Генпрокуратуру 

Газета.Ru 1 час назад
Дело сестер Хачатурян снова передали в Генпрокуратуру
Фото: ТАСС
Следственный комитет России во второй раз передал в Генпрокуратуру уголовное дело сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, близкий к следствию.
По словам источника, материалы по данному делу были направлены в надзорный орган для утверждения обвинительного заключения.
"Если Генпрокуратура утвердит их, то они до конца лета поступят в один из столичных судов для рассмотрения по существу", — рассказал собеседник агентства.
Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. 28 июля 2018 года три девушки были задержаны. 14 июня 2019 года следствие предъявило им обвинение в окончательной редакции — убийство.
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Происшествия , Михаил Хачатурян , Генпрокуратура РФ , СКР
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