Дело сестер Хачатурян снова передали в Генпрокуратуру

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По словам источника, материалы по данному делу были направлены в надзорный орган для утверждения обвинительного заключения.

"Если Генпрокуратура утвердит их, то они до конца лета поступят в один из столичных судов для рассмотрения по существу", — рассказал собеседник агентства.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. 28 июля 2018 года три девушки были задержаны. 14 июня 2019 года следствие предъявило им обвинение в окончательной редакции — убийство.