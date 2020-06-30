Раскрыта судьба разбившего машину ФСО солдата на параде 

Солдат-срочник Никита Ерошенко, разбивший стекла в автомобиле ФСО перед Парадом Победы, оказался круглым сиротой. Об этом узнала газета «Коммерсант».

По данным издания, СК РФ продлил доследственную проверку в отношении Ерошенко — ему грозит уголовное дело по двум статьям УК: хулиганство и умышленное уничтожение или повреждение имущества.

В настоящее время солдата поместили в военный госпиталь в подмосковном Подольске, оказывающий психиатрическую помощь. Сначала Ерошенко выводили из тяжелого психического состояния, а теперь проводят судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

Никита Ерошенко –круглый сирота. Он был призван в ряды Вооруженных сил осенью прошлого года и определен в 27-ю гвардейскую севастопольскую мотострелковую бригаду в Новой Москве. До армии рядовой успел окончить Калужский техникум электронных приборов и получить специальность «техник-программист».

Его военно-учетная специальность — гранатометчик. Однако почти сразу после призыва он был определен в парадный расчет и начал тренировки на плацу. После генеральной репетиции парада Ерошенко позвонил знакомым и рассказал, как его найти на экране телевизоров.

Однако в самый последний момент военная контрразведка ФСБ рекомендовала перевести рядового из парадного расчета в запасные. Издание отмечает, что точная причина перевода до сих пор не известна. По одной версии, Ерошенко сбивался с шага, по другой — на него были получены компрометирующие данные, по третьей — психологи сочли его неуравновешенным.

Как сообщал «Рамблер», за несколько минут до начала парада Победы в Москве сотрудники ФСБ задержали солдата одной из воинских частей, который устроил дебош в районе улицы Никольской. Военнослужащий разбил автоматом стекла стоящего рядом автомобиля ФСО.