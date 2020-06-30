Российский школьник продавал учителя в интернете

Первый кассационный суд общей юрисдикции признал законным решение нижестоящей инстанции, взыскавшей 50 тысяч в пользу учительницы с родителей школьника, который пытался "продать" ее через сервис объявлений в категории "животные", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Как следует из материалов гражданского дела, ученик школы в Нижегородской области на сервисе бесплатных объявлений разместил в категории "животные" подкатегории "грызуны" лот о "продаже" учительницы. Он сопроводил его фотографиями женщины и оскорбительным описанием.

Обнаружив данное объявление, учительница попросила суд защитить ее репутацию и подала на родителей подростка в суд. В иске она также указала, что ее "анкета" была продублирована в одной из групп в известной социальной сети, которую также следует удалить.

Саровский городской суд Нижегородской области встал на сторону женщины и взыскал с родителей школьника 50 тысяч рублей. В части удаления дубликата объявления из соцсети инстанция отказала, так как тот пост скорее осуждал подростка, а фамилия учительницы и ее фото в нем были заретушированы. Кассационный суд признал такое решение обоснованным.

"Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции, рассмотрев кассационную жалобу, оставила ее без удовлетворения, а решения судов как законные и мотивированные без изменений", — рассказали агентству в суде.