Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожар произошел в квартире жилого дома на юго-западе Москвы 

ТАСС 54 минуты назад
В жилом доме в Москве произошел пожар
Фото: ТАСС
Пожар произошел на балконе квартиры жилого дома на Голубинской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Горит дом 29, корпус 2, по ул. Голубинской, идет черный дым с 8-го этажа. Из квартиры на 8-м этаже до приезда служб спасена пожилая женщина. В квартиру пока пожарным не удается попасть. К месту происшествия прибыли работники МЧС и скорой помощи", — сказал собеседник агентства.
По его словам, к горящему дому подъезжают не менее шести машин пожарных, но не могут приступить к тушению из-за припаркованных во дворе машин.
Видео дня. В разводе Прилучного и Муцениеце винят актрису
ТАСС: последние новости
Восемь человек задержаны после драки на северо-востоке Москвы Восемь человек задержаны после драки на северо-востоке Москвы В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже Адвокат сообщил, что в деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший Адвокат сообщил, что в деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший
Происшествия , МЧС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Дети поиграли на пляже и случайно убили брата
Дети поиграли на пляже и случайно убили брата
Бузова похвасталась элитной квартирой в Москве
Бузова похвасталась элитной квартирой в Москве
В Польше наткнулись на останки сотни детей
В Польше наткнулись на останки сотни детей
Видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
00:51
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
00:49
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
00:55
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
00:28
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
00:10
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
Общество
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
00:12
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
Происшествия
iPhone 12 попал на видео
06:26
iPhone 12 попал на видео
Гаджеты Наука и техника
«Устроил дешевый и омерзительный спектакль»: Волочкова ответила губернатору
00:48
«Устроил дешевый и омерзительный спектакль»: Волочкова ответила губернатору
Шоу-бизнес
Скандал Волочковой с полицейскими попал на видео
01:46
Скандал Волочковой с полицейскими попал на видео
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение