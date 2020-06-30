Массовая драка произошла в Москве

Информацию о конфликте ТАСС также подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МВД России по Москве. "Накануне в 21:50 мск поступило сообщение о конфликте по адресу: улица Пестеля, 1. Прибывшими на место полицейскими установлено, что на бытовой почве произошел конфликт между группой граждан. Они были доставлены в полицию", — сказал собеседник агентства.