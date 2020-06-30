Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Восемь человек задержаны после драки на северо-востоке Москвы 

ТАСС 1 час назад
Массовая драка произошла в Москве
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции задержали восемь человек, которые устроили драку на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.
"Конфликт на бытовой почве перерос в драку на улице Пестеля в районе дома 1. В ней приняли участие восемь человек. Нарушители задержаны", — сказал собеседник агентства, добавив, что инцидент произошел в понедельник вечером.
Информацию о конфликте ТАСС также подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МВД России по Москве. "Накануне в 21:50 мск поступило сообщение о конфликте по адресу: улица Пестеля, 1. Прибывшими на место полицейскими установлено, что на бытовой почве произошел конфликт между группой граждан. Они были доставлены в полицию", — сказал собеседник агентства.
В главке добавили, что в отношении правонарушителей составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве.
Видео дня. В разводе Прилучного и Муцениеце винят актрису
ТАСС: последние новости
Адвокат сообщил, что в деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший Адвокат сообщил, что в деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший Екатеринбургская епархия проверяет обстоятельства нападения на группу Собчак в монастыре Екатеринбургская епархия проверяет обстоятельства нападения на группу Собчак в монастыре СК назвал причину ЧП в жилом доме на северо-востоке Москвы СК назвал причину ЧП в жилом доме на северо-востоке Москвы
Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
«Он и предаст, и продаст». Российским властям посоветовали не доверять…
«Он и предаст, и продаст». Российским властям посоветовали не доверять…
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Невзоров грубо унизил Собчак
Невзоров грубо унизил Собчак
Видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
00:51
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
00:49
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
00:55
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
00:28
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
00:10
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
Общество
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
00:12
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
Происшествия
Скандал Волочковой с полицейскими попал на видео
01:46
Скандал Волочковой с полицейскими попал на видео
Шоу-бизнес Общество
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
03:30
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Происшествия
Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе
01:09
Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение