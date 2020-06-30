Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей 

Пенсионер из Москвы пожаловался в полицию на проституток, которые оставили его без сбережений. Перед этим ужчина сам показал девушкам, где у него лежат деньги.

Бывший летчик и ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже денег с пенсионной банковской карты.

По словам 62-летнего Сергея, он проводил время с проститутками, пока жена находилась в командировке. Мужчина вызвал домой сразу трех девушек и во время вечеринки сам показал им, где лежат деньги.

Пока длилась вечеринка, хозяин квартиры разрешил гостьям самостоятельно брать из заначки купюры в счет гонорара. Позже он выпил и уснул.

Проснувшись, пенсионер обнаружил, что проститутки забрали все деньги из заначки — 1 млн 270 тысяч рублей.

По расчетам Сергея, деньги должны были остаться на его банковском счете, куда приходит пенсия, но в банке мужчине объявили, что его счет тоже пуст. Оставшись без каких-либо сбережений, пенсионер обратился в полицию.