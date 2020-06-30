Известный актер выпал с 11-го этажа в Москве 

Актер и хореограф Максим Парфенов скончался в Москве после падения с 11-го этажа. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Парфенову было 40 лет. Утром 30 июня прохожие заметили силуэт человека в окне одного из домов на 2-й Пугачевской улице, но сделать ничего не успели: всего через секунду он упал. Очевидцы вызвали скорую помощь, приехавшие медики констатировали его смерть.

Полицейские выяснили, что Парфенов упал из окна своей квартиры. После его гибели правоохранители начали проверку.

Друзья актера считают, что он мог стать жертвой несчастного случая. Они описали Парфенова как счастливого мужа и отца, у которого был бизнес по организации мероприятий. Несмотря на пандемию, артист зарабатывал и дохода его семья не лишилась.

Парфенов был солистом балета Государственного академического ансамбля народного танца под руководством Игоря Моисеева , работал хореографом и режиссером-постановщиком в ГИТИСе и преподавал танцы в академии при Большом театре.

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно о гибели после падения из окна женщины-подполковника полиции. Это произошло в московской городской клинической больнице номер 24, куда она поступила с коронавирусом.