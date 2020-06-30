Дети поиграли на пляже и случайно убили брата

Трое детей играли в песке на пляже под Анапой без присмотра родителей, один из несовершеннолетних погиб, сообщает «Анапское Черноморье».

По информации издания, многодетная семья приехала отдыхать в курортный поселок Витязево и разбила палатку на берегу моря. Утром 30 июня, пока взрослые спали, трое сыновей начали закапывать друг друга в песок. Ради шутки мальчики решили закопать младшего восьмилетнего ребенка полностью и случайно убили его, когда тот подавился песком и задохнулся.

На место прибыли спасатели, скорая помощь и полиция. Мальчика вытащили из песка и попытались спасти, но это не помогло, уточняет ГТРК «Кубань». Правоохранительные органы устанавливают причины смерти.

В середине июня в Петербурге на берегу Финского залива в семилетнего ребенка ударила молния. В результате он скончался.