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Мосгоризбирком опроверг фейк «Голоса» о подмене бюллетеней 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 53 минуты назад
Мосгоризбирком опроверг фейк «Голоса» о подмене бюллетеней
Фото: ТАСС
Утверждения движения «Голос» о том, что на участке №401 якобы могли быть подменены бюллетени в результате вскрытия сейфа, не соответствуют действительности, информация была оперативно проверена, сообщает Мосгоризбирком.
«В сети появилось сообщение о якобы неправомерном доступе неизвестных лиц к документам УИК № 401. Мосгоризбирком оперативно проверил данную информацию», — говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.
Отмечается, что УИК в непрерывном режиме до окончания голосования, то есть до 20.00 1 июля, обязана вести работу по уточнению списка участников голосования, в соответствии с Порядком составления списков, утвержденным ЦИК России.
«В том числе УИК обязана уточнять список в связи с внесением в него сведений о гражданах, проголосовавших с помощью дистанционного электронного голосования, в целях исключения повторного голосования. Указанная работа осуществлялась УИК вечером 30 июня, в связи с чем из сейфа председатель УИК Клюхина А. И. брала список участников голосования. После завершения этой работы список участников голосования был помещен в сейф, сейф опечатан», — сообщает Мосгоризбирком.
Подчеркивается, что работа выполнялась в зоне видимости камер видеонаблюдения, с соблюдением неприкосновенности персональных данных, в это время рядом «присутствовали наблюдатели от Общественной палаты Фомичев Д. А., Чепелева К. С.», которые нарушений не зафиксировали.
До этого «Голос» заявил, что на УИК 401 в Москве ночью якобы вскрыли сейф с заполненными бюллетенями — утверждалось, что пломбы были «подменены» и «возможна подмена бюллетеней».
Ранее представители Общественной палаты России сообщили о поимке наблюдателя от движения «Голос» с поддельным протоколом голосования по поправкам в Конституции.
До этого политолог Армен Гаспарян также разоблачил молодого человека, распространившего в Сети видео, на котором он заявляет, что ему не дали проголосовать по поправкам в Конституцию якобы из-за слова «Против» на медицинской маске. Однако в реальности юноша просто отказывался показать свое лицо для идентификации личности.
«Голос» также уличали в создании фейков на «Карте нарушений на выборах» в первый же день голосования.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. До основного дня — среды, 1 июля, — проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».
Явка на голосовании по Конституции превысила 59%. Итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.
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Происшествия , Армен Гаспарян , Общественная палата России , Центризбирком России , Деловая газета "Взгляд"
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