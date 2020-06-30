В деле Ефремова появился еще один потерпевший 

В деле о ДТП актера Михаила Ефремова появился новый, четвертый потерпевший, им стал младший сын погибшего водителя Сергея Захарова Валерий. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
До этого потерпевшими были признаны брат Захарова, его супруга Маргарита и старший сын. Статус потерпевших дает право на участие в суде и получение компенсации.
Ирина, с которой Захаров жил в незарегистрированном браке, процессуальный статус получить не смогла, но четвертый потерпевший — Валерий — их общий ребенок.
Как писал «Рамблер», ДТП произошло в Москве 8 июня. Автомобиль Михаила Ефремова врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб. Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.
Адвокат Александр Добровинский говорил, что брат погибшего, выступающий потерпевшим по делу, отказывается от компенсации.