В деле Ефремова появился еще один потерпевший 

До этого потерпевшими были признаны брат Захарова, его супруга Маргарита и старший сын. Статус потерпевших дает право на участие в суде и получение компенсации.

Ирина, с которой Захаров жил в незарегистрированном браке, процессуальный статус получить не смогла, но четвертый потерпевший — Валерий — их общий ребенок.

Как писал «Рамблер», ДТП произошло в Москве 8 июня. Автомобиль Михаила Ефремова врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб. Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.