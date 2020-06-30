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Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе 

Алевтина Жаркова 39 минут назад
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт во Владикавказе. В службе ведомства сообщили, что 30-летний сторонник запрещенной в Российской Федерации террористической организации планировал устроить теракт у одного из административных зданий. После совершения преступления мужчина намеривался уехать на Ближний Восток.
В тайнике радикально настроенного исламиста были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства и переписка, которую он вел с находящимися за границей боевиками. Правоохранители задержали террориста, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Происшествия , Видео , Криминал , ФСБ , Владикавказ
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