Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе 

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт во Владикавказе . В службе ведомства сообщили, что 30-летний сторонник запрещенной в Российской Федерации террористической организации планировал устроить теракт у одного из административных зданий. После совершения преступления мужчина намеривался уехать на Ближний Восток.

В тайнике радикально настроенного исламиста были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства и переписка, которую он вел с находящимися за границей боевиками. Правоохранители задержали террориста, в отношении него возбуждено уголовное дело.