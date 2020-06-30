В Якутии загорелся рудник 

Возгорание произошло на руднике "Интернациональный" в Якутии , где находится 98 человек, их выводят на поверхность, сообщает Главное управление МЧС России по республике.

Как отметили в ведомстве, во вторник поступило сообщение о том, что "на руднике "Интернациональный" в Мирнинском районе произошло возгорание погрузочно-разгрузочной машины в горной выработке. В руднике находится 98 человек".

"На месте происшествия работает два отделения "Якутского ВГСО" ФГУП "ВГСЧ", в составе 15 человек и две единицы техники, также убыла оперативная группа Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона. Проводятся мероприятия по выводу рабочего персонала на поверхность. Уровень газовоздушной смеси в норме. Информация уточняется", — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что штатная работа на руднике "Интернациональный" приостановлена из-за случаев коронавируса у сотрудников.