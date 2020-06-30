Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Якутии загорелся рудник 

РИА Новости и ещё 10 2 часа назад
В Якутии загорелся рудник
Фото: РИА Новости
Возгорание произошло на руднике "Интернациональный" в Якутии, где находится 98 человек, их выводят на поверхность, сообщает Главное управление МЧС России по республике.
Как отметили в ведомстве, во вторник поступило сообщение о том, что "на руднике "Интернациональный" в Мирнинском районе произошло возгорание погрузочно-разгрузочной машины в горной выработке. В руднике находится 98 человек".
"На месте происшествия работает два отделения "Якутского ВГСО" ФГУП "ВГСЧ", в составе 15 человек и две единицы техники, также убыла оперативная группа Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона. Проводятся мероприятия по выводу рабочего персонала на поверхность. Уровень газовоздушной смеси в норме. Информация уточняется", — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что штатная работа на руднике "Интернациональный" приостановлена из-за случаев коронавируса у сотрудников.
Видео дня. В разводе Прилучного и Муцениеце винят актрису
Последние новости
Минтруд объяснил порядок новых выплат на детей Минтруд объяснил порядок новых выплат на детей Трамп назвал причину исключения России из G8 Трамп назвал причину исключения России из G8 У россиян началась сокращенная рабочая неделя У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Происшествия , МЧС , Республика Саха (Якутия)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Историк Соколов устроил истерику в суде
Историк Соколов устроил истерику в суде
Мир ждет новая угроза после пандемии коронавируса
Мир ждет новая угроза после пандемии коронавируса
Раскрыта правда о появлении коронавируса
Раскрыта правда о появлении коронавируса
Видео
Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе
01:09
Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе
Происшествия Криминал
Гильотина у дома богатейшего человека в мире попала на видео
00:15
Гильотина у дома богатейшего человека в мире попала на видео
В мире США
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
01:06
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
01:43
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
01:11
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
06:23
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
Россия объяснила выход из ООН в Сирии
02:01
Россия объяснила выход из ООН в Сирии
Политика
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
00:31
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
Происшествия В мире
Меркель отказалась пожать руку Макрону
00:10
Меркель отказалась пожать руку Макрону
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение