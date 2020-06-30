Открытое горение на полигоне под Норильском ликвидировано 

Пожарные ликвидировали открытое горение на полигоне с твёрдыми промышленными отходами под Норильском, передаёт РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Красноярскому краю.
«Открытого горения нет. Площадь локализации 1400 квадратных метров. Процесс долгий, тем более полной ликвидации производственной свалки», — сказал представитель главка.
По его словам, предельно допустимые концентрации вредных веществ замеряли в жилом секторе — показатели в пределах нормы.
Ранее сообщалось, что по факту пожара начата проверка.