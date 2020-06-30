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Американского контрабандиста вывезли из РФ в США во время пандемии 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Американского контрабандиста вывезли из России в США
Фото: кадр youtube
Посольство Соединённых Штатов эвакуировало из России гражданина страны Гейлена Грандстаффа, которого в РФ обвиняют в контрабанде наркотиков. Мужчина покинул Москву во время пандемии коронавируса.
В настоящий момент он находится в штате Техас, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В самый разгар пандемии коронавирусной инфекции американское посольство одним из последних авиарейсов из Москвы эвакуировало на родину своего гражданина, — поделился информатор.
С 2017 года Грандстафф содержался в СИЗО после того, как сотрудники таможни обнаружили в заказанной им в Китае бытовой химии запрещённый в РФ гамма-бутиролактон. Американцу грозило до 20 лет колонии, однако Солнцевский суд столицы после полугода слушаний вернул прокурору его дело.
Как писал NEWS.ru, расследованием уголовного дела в отношении Грандстаффа занимались те же полицейские, которые завели дело о наркотиках на журналиста Ивана Голунова.
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Комментарии 2
Происшествия , Криминал , Иван Голунов , МВД , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Москва , США
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