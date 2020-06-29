В подвале НИИ Склифосовского нашли труп россиянина 

В подвальном помещении НИИ Скорой помощи имени Склифосовского обнаружили мертвого пациента.
Как сообщили в департаменте здравоохранения Москвы, 25 июня мужчина поступил в больницу на скорой помощи с закрытой травмой груди и переломом ребер. У пациента не было с собой документов, он назвал фамилию и телефон для связи.
На следующий день после поступления больной самостоятельно покинул травматологическое отделение без разрешения дежурного врача на длительное время, после чего был предупрежден о недопустимости подобных действий.
28 июня в состоянии пациента была отмечена положительная динамика, позволявшая продолжить лечение амбулаторно. Мужчину выписали как самовольно покинувшего лечебное учреждение.
Позднее в тот же день в лифтовом холле подвального помещения было обнаружено тело мужчины без сознания, о чем сотрудники сразу сообщили полиции. Реанимационные действия результата не дали. Дежурный врач травматологического отделения опознал в погибшем выписанного пациента.
По факту смерти мужчины проводится проверка, правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личности указанных пациентом контактов.
По результатам вскрытия смерть произошла от массивной тромбоэмболии легочной артерии, следов насильственной смерти обнаружено не было.