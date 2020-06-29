За изнасиловавшего дочь отца вступилась его жена

Жена жителя Татарстана , оправданного судом по делу об изнасиловании полуторагодовалой дочери, рассказала свою версию произошедшего.

В интервью «Московскому комсомольцу» Анна заявила, что представленная в СМИ информация является ложью, и ее муж «ничего не делал».

«Никаких серьезных повреждений нет, никаких последствий тоже нет. Ничего там порвано не было, я могу показать справку гинеколога всем, кто пишет гадости о нас. Там не просто «легкий» вред, там практически никакого вреда не было», — сказала она.

По словам Анны, муж впервые остался с маленьким ребенком один на один и случайно задел половые органы дочери во время смены подгузника и очистки от каловых масс.

Она также опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что муж якобы нарочно нанес травму дочери после семейной ссоры.

«Такого не было. Мы с ним поругались незадолго до того, как все произошло. И мы тут же помирились. То, что он якобы «психанул», — этого ничего в деле нет», — сказала Анна.

Женщина также прокомментировала намерение прокуратуры обжаловать оправдательный приговор. Она отметила, что доказательств сексуального насилия нет, и приговор останется неизменным.

Как сообщал «Рамблер», суд оправдал обвиняемого в надругательстве над полуторагодовалой дочерью. Подсудимый признался, что совершил насильственные действия после ссоры с женой. Суд не нашел в действиях обвиняемого состава преступления, посчитав, что тот не собирался удовлетворить сексуальные потребности. Прокуратура направила апелляцию в Верховный суд.