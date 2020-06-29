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Изнасиловавшего полуторагодовалую дочь оправдала его жена 

Вероника Полынина 20 минут назад
За изнасиловавшего дочь отца вступилась его жена
Фото: depositphotos.com
Жена жителя Татарстана, оправданного судом по делу об изнасиловании полуторагодовалой дочери, рассказала свою версию произошедшего.
В интервью «Московскому комсомольцу» Анна заявила, что представленная в СМИ информация является ложью, и ее муж «ничего не делал».
«Никаких серьезных повреждений нет, никаких последствий тоже нет. Ничего там порвано не было, я могу показать справку гинеколога всем, кто пишет гадости о нас. Там не просто «легкий» вред, там практически никакого вреда не было», — сказала она.
По словам Анны, муж впервые остался с маленьким ребенком один на один и случайно задел половые органы дочери во время смены подгузника и очистки от каловых масс.
Она также опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что муж якобы нарочно нанес травму дочери после семейной ссоры.
«Такого не было. Мы с ним поругались незадолго до того, как все произошло. И мы тут же помирились. То, что он якобы «психанул», — этого ничего в деле нет», — сказала Анна.
Женщина также прокомментировала намерение прокуратуры обжаловать оправдательный приговор. Она отметила, что доказательств сексуального насилия нет, и приговор останется неизменным.
Как сообщал «Рамблер», суд оправдал обвиняемого в надругательстве над полуторагодовалой дочерью. Подсудимый признался, что совершил насильственные действия после ссоры с женой. Суд не нашел в действиях обвиняемого состава преступления, посчитав, что тот не собирался удовлетворить сексуальные потребности. Прокуратура направила апелляцию в Верховный суд.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Московский комсомолец , Республика Татарстан
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