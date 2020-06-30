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В Ленобласти во время движения загорелся автобус с людьми 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
В Ленинградской области на Новоприозерском шоссе во время движения загорелся рейсовый автобус, водитель и пассажиры эвакуировались в ближайший лес. Об этом 30 июня сообщили очевидцы в социальных сетях.
ЧП произошло утром 30 июня во Всеволожском районе Ленинградской области в сторону Приозерского района. Как сообщают очевидцы, от дыма горящего рейсового автобуса заволокло участок дороги. Пассажиры были эвакуированы в ближайшую лесополосу, подальше от опасной зоны.
Причины возгорания и подробности ЧП уточняются.
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Происшествия , Видео , Ленинградская область
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