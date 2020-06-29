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СК назвал причину ЧП в жилом доме на северо-востоке Москвы 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Названа причина взрыва в Москве
Фото: РИА Новости
Причиной взрыва в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы стала преступная небрежность жильца при обращении с газовым оборудованием. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"По данным следствия, 29 июня житель дома по улице Проходчиков в городе Москве проявил преступную небрежность при обращении с газовоздушным оборудованием. В результате чего произошел хлопок и дальнейшее возникновение пожара", — сказала Иванова.
По ее словам, очевидцы и соседи пояснили следствию, что жилец квартиры, где произошел взрыв, периодически злоупотреблял спиртными напитками. Он госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") и ст. 168 УК РФ ("Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности").
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