Во Владимире загорелось здание драматического театра 

Возгорание здания драматического театра произошло во Владимире. Спасатели наращивают группировку сил и средств, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.
"В 16:08 в Главное управление МЧС [по области] поступило сообщение о загорании в задней части здания областного драмтеатра по адресу: ул. Дворянская, 4. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения Владимирского гарнизона. В настоящий момент на месте работают 13 единиц техники", — сообщили в пресс-службе.