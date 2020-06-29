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Во Владимире загорелось здание драматического театра 

ТАСС и ещё 7 37 минут назад
Во Владимире загорелось здание драматического театра
Фото: РИА Новости
Возгорание здания драматического театра произошло во Владимире. Спасатели наращивают группировку сил и средств, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.
"В 16:08 в Главное управление МЧС [по области] поступило сообщение о загорании в задней части здания областного драмтеатра по адресу: ул. Дворянская, 4. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения Владимирского гарнизона. В настоящий момент на месте работают 13 единиц техники", — сообщили в пресс-службе.
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Происшествия , Катастрофы , МЧС , Владимир , Владимирская Область
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