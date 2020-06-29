Дело сестер Хачатурян пополнили тремя томами

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«Ъ»: дело сестер Хачатурян пополнилось тремя томами 

Газета.Ru 37 минут назад
Следственный комитет России завершил дополнительное расследование уголовного дела об убийстве тремя сестрами Хачатурян своего отца. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В результате к уже имеющимся 25 томам дела добавились три новых.
Уточняется, что девушки уже изучили материалы дела и скоро будут направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения по факту совершения убийства группой лиц по предварительному сговору.
При этом защита уверена, что девушки защищали свои жизни от посягательства со стороны отца. По мнению адвоката, именно это показало дополнительное расследование.
Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. 28 июля 2018 года три девушки были задержаны. 14 июня 2019 года следствие предъявило им обвинение в окончательной редакции — убийство.
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Происшествия , Видео , Михаил Хачатурян , Генпрокуратура РФ , СКР , Газета "Коммерсантъ"
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