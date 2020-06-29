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Дело сестер Хачатурян пополнили тремя томами 

Вероника Полынина 46 минут назад
Следственный комитет России завершил дополнительное расследование уголовного дела об убийстве Михаила Хачатуряна, в котором обвиняются три его дочери Крестина, Ангелина и Мария. Об этом сообщает «Коммерсант».
В рамках допрасследования следователи снова допросили сесетр Хачатурян, директора школы и их классного руководителя, а также представителей комиссии по делам несовершеннолетних.
По данным издания, к 25 томам дела прибавилось еще три.
Следователи по-прежнему считают, что две старшие девочки, Крестина и Ангелина виновны в умышленном убийстве, и их дела следует отправить в суд для рассмотрения по существу. В отношении Марии следствие ходатайствует о принудительном лечении, поскольку экспертиза признала ее невменяемой.
Адвокаты с позицией следствия не согласны, они, ссылаясь на экспертов, считают, что Мария сейчас полностью вменяема, не представляет опасности для окружающих и может давать показания в суде.
Ожидается, что в ближайшее время материалы дела будут направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Как сообщал «Рамблер», в июле 2018 года в одном из московских домов нашли тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет. Сначала следователи называли мотивом убийства неприязненные отношения с отцом, долгое время причинявшим им моральные страдания, затем официальным мотивом стали противоправные насильственные действия со стороны отца. В июне 2019-го следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве по предварительному сговору в окончательной редакции.
Комментарии 1
Происшествия , Видео , Михаил Хачатурян , Генпрокуратура РФ , СКР
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