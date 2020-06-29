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Следователи Германии нашли в Европе десятки тысяч педофилов 

News.ru и ещё 6 4 часа назад
В Европе раскрыли десятки тысяч педофилов
Фото: depositphotos.com
Власти германской федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия вышли на след более 30 тысяч потенциальных педофилов. На различных форумах и в чатах они рассказывали о личном опыте надругательств над детьми и даже давали друг другу советы.
Расследование уголовного дела началось осенью 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Der Spiegel. Об огромном количестве подозреваемых в свою очередь рассказал министра юстиции региона Петер Бизенбах.
В октябре прошлого года полицейские обыскали квартиру некоего 43-летнего Йорга Л. в городе Бергиш-Гладбах. Он проходил по делу об изнасиловании малолетнего ребёнка. В его жилище следователи нашли около трёх терабайтов детской порнографии и другого материала.
Изучая материалы, оперативники натолкнулись на интернет-чаты предполагаемых педофилов, насчитывающие около 1,8 тысячи участников. В рамках дела были установлены личности свыше 70 подозреваемых, в том числе за рубежом, и более 40 пострадавших детей.
Процесс над Йоргом Л. Должен начаться в августе.
В свете расследования дела Минюст Северного Рейна — Вестфалии решил с 1 июля создать рабочую группу по борьбе с педофилией и распространением детской порнографии в Интернете.
Ранее NEWS.ru писал, что бывшего чиновника Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Дмитрия Натарова подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетней и взяточничестве. Следствие направило ходатайство об аресте экс-помощника главы Россельхознадзора.
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Происшествия , Россельхознадзор , Минюст РФ , ИТАР-ТАСС , Германия
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