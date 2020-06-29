В Европе раскрыли десятки тысяч педофилов

Власти германской федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия вышли на след более 30 тысяч потенциальных педофилов. На различных форумах и в чатах они рассказывали о личном опыте надругательств над детьми и даже давали друг другу советы.

Расследование уголовного дела началось осенью 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Der Spiegel. Об огромном количестве подозреваемых в свою очередь рассказал министра юстиции региона Петер Бизенбах.

В октябре прошлого года полицейские обыскали квартиру некоего 43-летнего Йорга Л. в городе Бергиш-Гладбах. Он проходил по делу об изнасиловании малолетнего ребёнка. В его жилище следователи нашли около трёх терабайтов детской порнографии и другого материала.

Изучая материалы, оперативники натолкнулись на интернет-чаты предполагаемых педофилов, насчитывающие около 1,8 тысячи участников. В рамках дела были установлены личности свыше 70 подозреваемых, в том числе за рубежом, и более 40 пострадавших детей.

Процесс над Йоргом Л. Должен начаться в августе.

В свете расследования дела Минюст Северного Рейна — Вестфалии решил с 1 июля создать рабочую группу по борьбе с педофилией и распространением детской порнографии в Интернете.