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Россиянин сорвался с семиметровой скалы в Крыму и выжил 

Lenta.ru и ещё 1 36 минут назад
Россиянин сорвался с семиметровой скалы в Крыму и выжил
Фото: ГУ МЧС по республике Крым
На Южном берегу Крыма российский турист сорвался со скалы высотой семь метров и выжил. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Инцидент произошел в воскресенье, 28 июня, в районе горы Аю-Даг на границе Большой Алушты и Большой Ялты. Согласно данным ведомства, мужчина в процессе спуска со скального участка упал в бухту мыса Муссери.
В результате россиянин оказался не в состоянии самостоятельно передвигаться, на место происшествия прибыли спасатели. Впоследствии пострадавшего доставили на моторной лодке к ближайшему причалу и передали бригаде скорой помощи.
5 июня сообщалось, что жительница Москвы во время прыжка с парашютом зависла в одном из ущелий Кабардино-Балкарии и осталась там на сутки. Было известно, что группа бейсджамперов из трех человек совершила аварийную посадку на скальный рельеф.
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Происшествия , Алушта , Республика Крым
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