Россиянин сорвался с семиметровой скалы в Крыму и выжил 

На Южном берегу Крыма российский турист сорвался со скалы высотой семь метров и выжил. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 июня, в районе горы Аю-Даг на границе Большой Алушты и Большой Ялты. Согласно данным ведомства, мужчина в процессе спуска со скального участка упал в бухту мыса Муссери.

В результате россиянин оказался не в состоянии самостоятельно передвигаться, на место происшествия прибыли спасатели. Впоследствии пострадавшего доставили на моторной лодке к ближайшему причалу и передали бригаде скорой помощи.

5 июня сообщалось, что жительница Москвы во время прыжка с парашютом зависла в одном из ущелий Кабардино-Балкарии и осталась там на сутки. Было известно, что группа бейсджамперов из трех человек совершила аварийную посадку на скальный рельеф.