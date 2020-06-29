МЧС уточнило информацию о погибшем при взрыве в Москве 

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МЧС уточнили, что погибших при взрыве и последовавшем за ним пожаре в доме на улице Проходчиков нет. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Как писал «Рамблер», ранее стало известно, что в доме на улице Проходчиков в Северо-Восточном административном округе столицы прогремел взрыв и возник пожар. Сообщалось, что в результате инцидента один человек погиб, семеро пострадали.

Пожар на площади 150 м2 был локализован в 14.03 мск, в 14.32 — потушен.

По данным МЧС, в результате взрыва и пожара никто не погиб, сообщает Telegram-канал.

В результате взрыва повреждены межквартирные перегородки, внешние несущие стены и межэтажные перекрытия целы. По уточненным данным, спасены 17 человек, трое из них госпитализированы, со ссылкой на представителя экстренных служб столицы пишет РИА Новости.