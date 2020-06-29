Самолет экстренно сел в Ростове из-за отказа двигателя 

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Пассажирский самолет Airbus-320 авиакомпании «S7» совершил экстренную посадку в аэропорту «Платов» из-за отказа левого двигателя. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура.

По данным ведомства, лайнер выполнял рейс из Москвы в Ростов-на-Дону. В результате экстренной посадки никто не пострадал.

В связи с инцидентом «организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов», пояснили в прокуратуре

«Рамблер» писал, что ранее самолет авиакомпании NordStar был вынужден совершить посадку в экстренном режиме в аэропорту Красноярска из-за неполадок с шасси. Никто из пассажиров и экипажа воздушного судна не пострадал.