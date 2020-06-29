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Самолет экстренно сел в Ростове из-за отказа двигателя 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Самолет экстренно сел в Ростове из-за отказа двигателя
Фото: ТАСС
Пассажирский самолет Airbus-320 авиакомпании «S7» совершил экстренную посадку в аэропорту «Платов» из-за отказа левого двигателя. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура.
По данным ведомства, лайнер выполнял рейс из Москвы в Ростов-на-Дону. В результате экстренной посадки никто не пострадал.
В связи с инцидентом «организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов», пояснили в прокуратуре.
«Рамблер» писал, что ранее самолет авиакомпании NordStar был вынужден совершить посадку в экстренном режиме в аэропорту Красноярска из-за неполадок с шасси. Никто из пассажиров и экипажа воздушного судна не пострадал.
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Происшествия , АК S7 , Генпрокуратура РФ
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