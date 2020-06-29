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Появилась информация о жертвах в результате взрыва в Москве 

Алиса Селезнёва 46 минут назад
Взрыв в Москве: появилась информация о жертвах
Фото: ТАСС
Один человек погиб, семеро пострадали в результате взрыва и пожара в жилом доме в Москве. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает Telegram-канал «Подъем».
Как писал «Рамблер», ранее стало известно, что в доме на улице Проходчиков в Северо-Восточном административном округе столицы прогремел взрыв и возник пожар. Сообщалось, что горят четыре квартиры.
После взрыва один человек погиб, семеро пострадали. На данный момент пожар потушен, ведется проливка помещений, отмечает Telegram-канал.
При этом официального подтверждения информации о гибели человека пока не поступало.
В ГУ МЧС России по Москве сообщили, что пожар на площади 150 м2 был локализован в 14.03 мск, в 14.32 — потушен.
«Происходило возгорание в нескольких квартирах на третьем этаже 5-ти этажного жилого дома. С вышележащих этажей спасено семь человек. Люди из здания были выведены для безопасности», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Происшествия , МЧС , Москва
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