Взрыв в Москве: появилась информация о жертвах

Все новости на карте

Один человек погиб, семеро пострадали в результате взрыва и пожара в жилом доме в Москве . Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает Telegram-канал «Подъем».

Как писал «Рамблер», ранее стало известно, что в доме на улице Проходчиков в Северо-Восточном административном округе столицы прогремел взрыв и возник пожар. Сообщалось, что горят четыре квартиры.

После взрыва один человек погиб, семеро пострадали. На данный момент пожар потушен, ведется проливка помещений, отмечает Telegram-канал.

При этом официального подтверждения информации о гибели человека пока не поступало.