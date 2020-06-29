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Террористы призывают сделать коронавирус оружием 

Ura.Ru 41 минуту назад
Коронавирус может стать оружием
Фото: depositphotos.com
Вербовщики призывают новых членов террористических организаций распространять коронавирус в общественных местах и госучреждениях. Об этом заявил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков.
«Вербовщики международных террористических группировок не просто используют и без того сложную ситуацию, привлекая новых «солдат джихада», но и распространяют призывы к максимальному распространению инфекции СOVID-19», — цитирует Новикова ТАСС.
По его словам, подобное явление провоцирует отдельную категорию информационно-психологических угроз для населения. Новиков отметил, что страны, которые имеют качественную систему санитарно-эпидемиологического контроля, находятся в лучшей ситуации.
За время распространения коронавируса им заразилось более 10 млн человек, напоминает RT. Тем временем в России проходят испытания вакцины от COVID-19. Анестезиолог-реаниматолог филиала госпиталя имени Бурденко Олег Чихляев рассказал, что добровольцы, согласившиеся на вакцинацию от нового коронавируса, не имеют каких-либо побочных эффектов, передает агентство Nation News.
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Происшествия , В мире , Андрей Новиков , ИТАР-ТАСС
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