Учитель изнасиловал школьницу и поплатился

Суд приговорил школьного учителя из Перми к 9,5 годам колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего или несовершеннолетней) на педагога было возбуждено в апреле 2019 года. В мае 2020-го материалы передали в суд. Заседания проходили в закрытом режиме, потому что в процессе принимали участие школьники.

Оглашён приговор учителю. Он признан виновным и приговорён к 9 годам и 6 месяцам исправительной колонии строгого режима, к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы. Мужчина лишён права заниматься преподавательской деятельностью в течение десяти лет, — сообщили РИА Новости в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда.

Издание уточняет, что на сайте Change.org появилась петиция в поддержку педагога, которую подписали свыше 800 человек. Авторы обращения считают, что в основу обвинения легли ничем не подтверждённые слова одной из школьниц о царапине на пальце.

Ранее NEWS.ru писал, что СК заподозрил детского тренера из города Светлогорска в сексуальном насилии над воспитанниками: трёх мальчиков педагог изнасиловал, трижды дети стали жертвами других его развратных действий.