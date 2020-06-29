Опубликовано видео пожара в квартире на западе Москвы 

На западе Москвы произошел пожар. Возгорание возникло в одной из квартир многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Шолохова. На опубликованных кадрах телеканала «Москва 24» видно, как из окна квартиры на третьем этаже вырываются огромные языки пламени.

По словам очевидцев, пожар к настоящему моменту удалось потушить. Происшествие обошлось без жертв и пострадавших. Жильцов успели вовремя вывести. Во избежание возникновения нового возгорания пожарные проливают подъезд.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 июня при пожаре в Кузьминках спасли 7 человек, в том числе и ребенок.