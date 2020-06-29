В Новосибирской области ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи ввели еще в пяти районах Новосибирской области — Венгеровском, Татарском, Чистоозерном, Здвинском и Доволенском, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального Минсельхоза

На прошлой неделе в первых шести районах на юго-западе региона — Купинском, Баганском, Карасукском, Сузунском, Кочковском и Чановском — был введен аналогичный режим. Там созданы комиссии для оценки потерь сельхозпредприятий. Оценку ущерба планируется подготовить до 10 июля, Минсельхоз совместно с профильным комитетом регионального парламента подготовит предложения по мерам поддержки сельхозорганизаций.

В середине июня губернатор Андрей Травников предложил ввести режим ЧС на территории районов на юго-западе региона, где зафиксирована засуха. Дефицит осадков, по его словам, может привести к срыву планов по заготовке кормовых культур.

Несмотря на засушливую погоду, власти намерены увеличить сбор зерновых в этом году. Как сообщал глава министерства сельского хозяйства области Евгений Лещенко, аграрии рассчитывают собрать 2,6 млн тонн зерновых, что почти на 6,9% больше прошлогодних показателей, это связано с увеличением посевных площадей.