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Еще в пяти районах Новосибирской области ввели режим ЧС из-за засухи 

ТАСС 47 минут назад
В Новосибирской области ввели режим ЧС
Фото: РИА Новости
Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи ввели еще в пяти районах Новосибирской области — Венгеровском, Татарском, Чистоозерном, Здвинском и Доволенском, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального Минсельхоза.
На прошлой неделе в первых шести районах на юго-западе региона — Купинском, Баганском, Карасукском, Сузунском, Кочковском и Чановском — был введен аналогичный режим. Там созданы комиссии для оценки потерь сельхозпредприятий. Оценку ущерба планируется подготовить до 10 июля, Минсельхоз совместно с профильным комитетом регионального парламента подготовит предложения по мерам поддержки сельхозорганизаций.
В середине июня губернатор Андрей Травников предложил ввести режим ЧС на территории районов на юго-западе региона, где зафиксирована засуха. Дефицит осадков, по его словам, может привести к срыву планов по заготовке кормовых культур.
Несмотря на засушливую погоду, власти намерены увеличить сбор зерновых в этом году. Как сообщал глава министерства сельского хозяйства области Евгений Лещенко, аграрии рассчитывают собрать 2,6 млн тонн зерновых, что почти на 6,9% больше прошлогодних показателей, это связано с увеличением посевных площадей.
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Комментарии
Происшествия , Андрей Травников , Минсельхоз , ИТАР-ТАСС , Новосибирская Область
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