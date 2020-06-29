Дело Шамсутдинова могут рассмотреть присяжные

Рядовой Рамиль Шамсутдинов может ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела, возбужденного в его отношении, судом присяжных. Об этом его адвокат Равиль Тугушев сообщил ТАСС.

Осенью 2019 года, как сообщал «Рамблер», Шамсутдинов застрелил двоих офицеров и шестерых сослуживцев на территории воинской части в поселке Горный Забайкальского края. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

10 дней назад стало известно, что Следственный комитет России завершил следственные действия по делу. Сегодня Тугушев сообщил, что после ознакомления с материалами дела он и его подзащитный, скорее всего, заявят ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных.

В мае суд присяжных признал жителя поселка Супсех Краснодарского края, который застрелил двоих соседей в ходе бытового конфликта, виновным в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны. Судья приговорил его к двум годам исправительных работ на основании вердикта присяжных. Мужчина был освобожден из-под стражи в зале суда.